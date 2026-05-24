日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。5月24日（日）は、ゲストに立川晴の輔と片山友希を迎えて放送される。大分県で木々に埋もれるようにひっそりと建つ一軒家を発見。最寄りの集落へと向かった捜索隊は、草刈り中の住人に声をかけて衛星写真を確認してもらう。すると、「場所はわかるけれど、行ったことがないし、この辺りに家なんてあったかな