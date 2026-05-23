腰痛は日本人の国民病とも言われています。しかし、同じような生活を送っていても、腰痛になりやすい人となりにくい人がいるのも事実です。一体、「腰痛になりやすい人」にはどのような特徴があるのでしょうか。今回は腰痛になりやすい人の生活習慣について、「にしはち鍼灸整骨院」の金井先生に解説していただきました。 監修柔道整復師：金井 修（にしはち鍼灸整骨院） 東京医療専門学校卒業。その後、計15年間都内の整