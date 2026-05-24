開催：2026.5.24 会場：オラクル・パーク 結果：[ジャイアンツ] 10 - 3 [Wソックス] MLBの試合が24日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとWソックスが対戦した。 ジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザー、対するWソックスの先発投手はブライアン・ハドソンで試合は開始した。 4回裏、3番 ケイシー・シュミット 5球目を打ってライトへの犠牲フライでジャイアンツ得点 SF 1-0 CWS、6