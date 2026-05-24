2002年日韓ワールドカップで活躍した元サッカー韓国代表の安貞桓（アン・ジョンファン）が、北中米ワールドカップに向けて準備を進めるホン・ミョンボ監督率いる自国代表に対して慎重な見解を示した。【写真】安貞桓、02年W杯イタリア戦を回想「悪いことしてないのに…」懸念される部分は確かにあるが、今は結果が出る前に過程のみですべてを判断すべき時期ではない、という立場だ。アン・ジョンファンは5月21日に行われたTikTokの