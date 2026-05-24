セ・リーグ首位のヤクルトは24日のDeNA戦に勝てば、無条件で交流戦直前の単独首位が決まる。過去3年間の交流戦直前の順位は23年5位→24年6位→25年6位と序盤から低迷。単独首位ならリーグ優勝した22年以来4年ぶりになる。今季から池山監督が指揮を執るが、ヤクルトの新人監督が交流戦開始時に単独首位で臨むと初めてのケースになる。今季は既に交流戦直前の2位以内が確定しているが、これまでヤクルトの交流戦直前の2位以内は