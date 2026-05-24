国内のプラモデル出荷額の8割以上を占める静岡市で、組み立て前のプラモのパーツをイメージしたモニュメントの設置が広がっている。市の魅力発信事業で「プラモニュメント」と名付けられ、これまで「公衆電話」や「新幹線」などがモチーフに。3月に17基目となる「街灯」を新社屋前に据えた「すみや電器」（葵区）の川嶋順太郎社長（43）は「静岡に根ざした企業として、地域のシンボルになれば」と話す。（共同通信＝柿沼亜里沙）