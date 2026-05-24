シーズン終了式典に出席海外サッカー・イングランド女子1部のエバートンに所属する、なでしこジャパン（女子日本代表）の面々が“大変身”した姿に反響が広がっている。シーズン終了式典に出席したドレスアップの佇まいにネット上では喝采が広がった。注目を浴びたのは、林穂之香、石川璃音、北川ひかる、籾木結花の4選手が並んだワンシーン。北川は右肩が大胆に露出した濃紺ドレス、石川は胸元が開いた黒ドレスを纏うなど、煌