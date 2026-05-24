23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏が、巨人戦で3勝目を挙げた阪神先発・村上頌樹について言及した。村上は初回、先頭の浅野翔吾に不運なあたりの二塁打を打たれるも、この安打を最後に8回に先頭の大城卓三に安打を打たれるまで、巨人打線にヒットを許さないピッチング。結局、村上は9回・110球を投げ、3被安打、8奪三振、0与四球、無失点で完封勝利を飾った。館山氏は「四球がな