23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と館山昌平氏が、中日戦に先発した広島・森下暢仁について言及した。森下は中日打線を6回・98球を投げ、7被安打、3失点に抑えれば、打っても2安打の活躍で今季3勝目。これで森下は中日戦、ビジターでの自身の連敗が9でストップした。斎藤氏は「中日戦に9連敗しているイメージが全くないんだけど、今日見ていても、なかなか自分の思うようなピッ