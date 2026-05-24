バッグを選ぶときは、デザインだけでなく価格や使いやすさも気になるところ。そんな人にチェックしてほしいのが、【しまむら】のライフスタイルブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】から登場しているバッグです。落ち着いたデザインで高見えが狙えるおすすめバッグをご紹介します。 ラフすぎないデザインで上品見え 【しまむら】「バッグ」各\1,639（税