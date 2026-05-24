今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんのママ友Y美は、集まりがあるたびに「少し遅れます」が常套句。お家でのランチ会といった集まりにも準備が終わる頃に登場するY美に、A子さんはモヤモヤしていました。ある時のBBQでも、いつものように遅刻して登場。BBQの準備を頑張っているママ達もいる中、「私は楽しむ担当です！」と無邪気に笑うY美に、我慢の限界がきたA子さんは──。 「少し遅れます