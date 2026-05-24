カリスマ的人気を誇った元女優でタレント、実業家の上原亜衣が21日、自身のX(旧ツイッター)で引退から10年となる心境をつづった。 【写真】際立つスタイルビーチをバックにおへそちらり 上原は「昨日でAV女優を引退して 10年が経ちました」と報告。「この10年間いろんな経験ができて たくさん失敗もしてきたし それなりに成功したこともありました!!」と振り返り、「セカンドキャリアの難しさ 痛感しながら自