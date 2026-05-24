コミック「The Avengers #1」がオークションで3430ポンド(約60万円)で落札された。同号はアベンジャーズがチームとして初登場し、「アベンジャーズ」という名称が初めて使われた記念的作品として知られる。 【写真】コミック「The Avengers #1」がオークションで落札された 同アイテムは世界最大級の玩具・コレクタブル専門オークション会社ヴェクティス・オークションズに出品さ