「ジョン・ディア」のブランドで知られる農機具大手のディア・アンド・カンパニーが、農家に独自の修理を許さなかった件についての集団訴訟で9900万ドル(約15億6000万円)の和解金を支払うことに合意しました。John Deere to Pay $99 Million in Monumental Right-to-Repair Settlementhttps://www.thedrive.com/news/john-deere-to-pay-99-million-in-monumental-right-to-repair-settlementJohn Deere settles right-to-repair la