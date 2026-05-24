鹿島の吉田湊海がU-18プレミアリーグで2ゴールの活躍を見せた高円宮杯 JFA U-18プレミアリーグ2026 EASTの第9節が5月23日に行われ、鹿島アントラーズユースは前橋育英高校と対戦した。トップチームにも帯同するFW吉田湊海が圧巻のプレーで先制ゴールを記録した。鹿島は前半16分に試合を動かした。自陣からテンポよくパスをつなぎ、最前線の吉田へとボールが渡る。パスを受けた17歳のストライカーはDFの逆を取るコース取りのド