スペイン・デウストの元日本代表ＤＦ丹羽大輝が、プロ23年目のシーズンを終えてスポーツ報知のインタビューに応じた。スペイン5部相当の舞台で迎えた今シーズン、１試合の出場停止を除く３３試合（３１試合先発）に出場。ワンシーズンをほぼフルで戦い抜いたのは、実にG大阪時代の2015年以来、11年ぶりとなる。40歳にしてなおトップコンディションを維持し続ける理由、そしてスペインで掴んだ新たな境地について聞いた。（取材・