◇第７３回春季高校野球東海大会▽１回戦浜松商１―６大垣日大（２３日・岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）１回戦が行われ浜松商は大垣日大に１−６で敗れた。初回に４番・杉山諄外野手（３年）の左前適時打で先制したが、逆転負け。１点ビハインドの３回から２番手でマウンドに上がった小池師道（３年）は２回１／３を１安打無失点で切り抜けたが、後続が失点。大垣日大に突き放された。戸塚和也監督（５２）は「相手に点を