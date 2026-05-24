☆ソフトバンク―日本ハム（１４：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝前田悠、日本ハム＝北山ソフトバンクは２２日にスコア１０―０、２３日も１１―１で日本ハムに２試合続けて大勝。今シーズンの勝敗を２２勝２２敗のタイに戻した。今年の日本ハム戦は開幕から無傷の７連勝。このカードでは開幕からの最多連勝を更新中だ。試合別にソフトバンクの得点は、６、６、８、６、１１、１０、１１点と、全て６得点以上。特