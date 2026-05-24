◇第７３回春季高校野球東海大会▽１回戦知徳６―２中部大春日丘（２３日・小牧市民球場）１回戦が行われた。春夏秋通じて初めて県大会を制した知徳（静岡１位）が中部大春日丘（愛知２位）を６―２で破り、東海初出場初勝利を飾った。打線が２本塁打を含む１０安打で６得点を挙げた。エース・渡辺大地（３年）は８回を投げて８四死球と苦しみながら３安打２失点に抑えた。浜松商（静岡２位）は大垣日大（岐阜１位）に１―６で