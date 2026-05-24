今回は、親友のさっちゃんと御前崎沖でイサキ釣りへ。群れに当たり連続ヒットの爆釣展開に２人で大興奮！梅雨前のイサキは脂のりも抜群。釣って楽しく、食べてもおいしい大満足釣行！仲のいい友と最高のひとときを過ごしました。春の海を楽しみに、親友のさっちゃんと一緒に御前崎沖から出航。港を出ると海は穏やかで、ポイントまでは、ほどよい船旅気分。今回の狙いは人気魚・イサキ。食べておいしく、数釣りも期待できる