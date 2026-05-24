◆米大リーグジャイアンツ１０―３ホワイトソックス（２３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ホワイトソックス村上宗隆内野手が２３日（日本時間２４日）、敵地でジャイアンツと対戦し、４打数無安打２三振。ア・リーグのワーストに並び、試合も敗れた。初回１死で投ゴロ、４回先頭の第２打席も投ゴロ。５回１死一塁での第３打席は外角のボール球に手が出て、ハーフスイングで空振り三振。７回１死一