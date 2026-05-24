◆ナガセケンコー杯第３５回北海道支部春季リーグ戦第３節札幌豊平ボーイズ０−５札幌ボーイズ（２３日・岩見沢栗沢）リーグ戦５試合が行われた。札幌ボーイズはダブルヘッダーで２連勝し、今リーグ戦４連勝を飾った。１試合目では先発・吉永知矢投手（３年）が札幌豊平ボーイズ相手に７回７８球３安打６奪三振で公式戦初完封勝利を挙げた。旭川道北ボーイズは５回コールドでようていボーイズを下し、リーグ戦初白星。旭川大