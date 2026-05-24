ナフサショックの現場取材を続けてきた。自動車、住宅、塗装、水道、美容カット、農業など多岐にわたる現場で取材を重ねて実感したのは、危機が今そこにある業界と、危機がこれから別の形で訪れるだろう業界に分かれているということだ。 【写真を見る】ナフサショック 第1波は品不足 第2波は値上げ？医療現場に迫る危機… 全国の7割が赤字経営の中、医療崩壊のリスクも【大石邦彦解説】 前者はシンナー、エンジンオイル、