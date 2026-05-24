グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜が、28日発売のファッション誌『Oggi』（小学館）内スーツ企画に登場する。【別カット】鍛え上げられた腹筋がチラリ！JI BLUE・河野純喜河野は、JO1としての活動のほか、サッカー日本代表『最高の景色を2026』のオフィシャルアンバサダー・JI BLUEとして活動中。今回の企画では、JFA（公益財団法人日本サッカー協会）×JI BLUE×Oggiによるスペシャルコラボが実現した。転職先のJF