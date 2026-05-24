あっという間に、川や田んぼを埋め尽くす黄色い花の外来植物。去年にも駆除の様子を取材しましたが、現場を再び取材すると心配していた事態が起きていました。 【写真を見る】すぐに復活 駆除は極めて困難 “地球最悪”の侵略植物 田植えはしたけれど…｢黄色い花｣と｢白い花｣の群生に注意を！ 三重県桑名市。一面の田んぼは田植えの時期を迎え、水を湛えています。去年の夏、この田んぼは全く違う状態でした。田んぼの中一面に広