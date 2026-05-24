ダウンタウンの浜田雅功が23日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00※関西ローカル）に出演。俳優の貫地谷しほりとゲーム会社「カプコン」を訪れた。【動画】ゲームキャラにギャグ・コマネチをさせて大喜びの浜田雅功2007年放送のNHK朝ドラ『ちりとてちん』でヒロインを務めた際に大阪に住んでおり、大阪とも縁が深い貫地谷。「そんなとこまで見ちゃいや〜ん▽ごぶごぶ大人の社会見学〜！」（▽＝ハートマーク）と題してロ