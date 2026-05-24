ダチョウ倶楽部の肥後克広（63）寺門ジモン（63）が明日25日、東京国際フォーラムホールAで「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭みんな仲良くくるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」を開催する。22年5月に61歳で亡くなった上島竜兵さんを含め、ダチョウ倶楽部に深く関わってきた人たちに思いをはせつつ、迎えた節目に感謝を示した。【川田和博】★人気MC＆ゲストイベントの開催は1月末に発表。約5000人規模の