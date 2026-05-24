味の素AGFは、「ブレンディ」マイボトルスティック（以下、マイボトルスティック）を軸に、プラスチックごみ削減に向けて各地で行政および小売店と連携した三位一体の環境啓発活動を推進している。商品を通じて生活者の行動変容を促す取り組みの一環として、このほど神奈川県および県内小売店と連携した活動を開始した。神奈川県でのプラごみ削減に向けた三位一体の連携は同社として今回が初めてとなる。「かながわプラごみゼ