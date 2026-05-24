◆札幌六大学野球春季リーグ戦第２節最終日北海学園大３―２札幌大（２３日、札幌モエレ沼公園）春２連覇を狙う北海学園大が３―２で札幌大に勝利。９番・鈴木恋斗捕手（４年＝旭川実）が７回に勝ち越しの公式戦初本塁打を放ち、試合を決めた。両校と星槎道都大が７勝３敗で並んだため、１９９０年のリーグ創設後初となる３校による優勝決定戦（２戦先勝方式）が２５日に野幌硬式野球場で実施される。今春、打撃で苦しみ続