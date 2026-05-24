フランスで開催されていた「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門に選出されていた濱口竜介監督の『急に具合が悪くなる』で主演を務めたヴィルジニー・エフィラと岡本多緒が、最優秀女優賞をダブル受賞した。岡本の受賞は、日本人として史上初の快挙となる。【画像】『急に具合が悪くなる』レッドカーペットのそのほかの写真授賞式は現地時間5月23日20時15分（日本時間24日午前3時15分）より開催。コンペティション部