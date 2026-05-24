歌手のチョン・ソミが、大胆なスタイリングで視線を奪った。チョン・ソミは最近、自身のインスタグラムを更新し、「初放送」とコメントを添えて写真を投稿した。【写真】見せていいの？チョン・ソミ、ミニスカ姿公開された写真には、白のフリルレースで縁取られたネイビーデニムのビスチェに、同素材のミニフレアスカートを合わせたソミの姿が収められている。大胆にウエスト部分を露出したセットアップスタイルで、ミニ丈のスカー