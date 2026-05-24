1971年11月20日にリリースされたはっぴいえんどの2作目となるスタジオアルバム『風街ろまん』。55年が経過した今も日本のロックアルバムの金字塔であり、雑誌やリスナーの選ぶ名盤ランキングでも必ずと言っていいほどトップに君臨している。しかしあまりにも『風街ろまん』を推す声が強く、比して同世代のミュージシャンの作品にスポットライトが当たらない状況を「はっぴいえんど史観」として批判する風潮もある。70年代の邦楽を