今年9月に開幕する「アジア大会愛知・名古屋」。アジア最強！今回は、大会7連覇に挑む女子ソフトボールの3選手に、その魅力を聞きました。 【写真を見る】アジア大会7連覇へ 一瞬の判断が勝敗分ける｢女子ソフトボール｣の魅力に迫る トヨタ自動車の注目3選手【アジア大会 愛知･名古屋】 野球よりフィールドが狭い分、一瞬の判断が勝敗を分ける超高速バトル！豪快なホームランも魅力です。2002年からは、