2000年代に大ブームを巻き起こした「いたずらぐまのグルーミー」が、約6年ぶりにサンキューマートへ帰ってきます♡キュートなのにちょっぴりダークな世界観を詰め込んだ限定コラボ雑貨は、全23アイテムを展開。普段使いしやすいポーチやバッグはもちろん、推し活にぴったりなアイテムまで幅広くラインナップされています。しかもほとんどの商品が390円（税込429円）でゲット