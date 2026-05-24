ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦前に取材に応じ、この日先発する佐々木朗希投手（24）について話した。前回登板の17日（同18日）エンゼルス戦では7回1失点と好投し、2勝目をマーク。調子を上げてきている右腕に対し「朗希には、まずスプリットをストライクに投げてほしい。いいテンポで投げられて、スプリットでストライクが取れて、コンパクトに使えれば、早いカウント