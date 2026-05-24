国家洪水防止・干ばつ対策指揮本部弁公室、応急管理部は5月23日、気象、水利、自然資源などの部門および湖北省、重慶、陝西省などの重点省と会議を開き、23日から27日にかけての新たな豪雨の見通しについて協議・分析し、重点地域における洪水対策を配置しました。『国家洪水・干ばつ災害予防緊急対応マニュアル』および関連規定に基づき、国家洪水防止・干ばつ対策指揮本部は23日午後3時、湖北省、重慶に洪水予防4級対応体制を発