23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と館山昌平氏が、ソフトバンクに開幕7連敗を喫した日本ハムについて言及した。日本ハムは2回に先制するも、3回に先発・細野晴希が4点を失い、3回4失点で降板。リリーフ陣も打ち込まれ、ソフトバンク打線に16被安打11失点を喫し、1−11で敗れた。斎藤氏は「苦手を作っちゃいけないというんですけど、7つも借金していることになるわけですからね