23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した館山昌平氏と斎藤雅樹氏が、ヤクルト戦に先発したDeNA・入江大生について言及した。入江は初回簡単に2アウトを奪ったが、その後アウトを取るのに苦労した。1回だけで60球を投げ、6被安打、1与四球、6失点でノックアウト。館山氏は「初回に60球、しかも40分守るというのは野手もたまったものではないんですけど、オスナ選手に決め球のスライダーを打たれた