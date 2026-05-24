現地５月23日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ２第10節で、伊東純也と横山歩夢が所属するゲンクが、大南拓磨と明本考浩が先発したルーベンとアウェーで対戦。伊東の先制弾と横山の初ゴールで２−０と勝利し、プレーオフ２首位が確定した。この結果、31日に開催されるカンファレンスリーグ出場権決定戦への進出が決定した。16分に見事なターンから鮮やかな先制ゴールをマークした伊東は、61分に激しいタックルを受けてピ