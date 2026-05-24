人と同じような葬儀に、自宅前での移動式火葬車。ペットを家族として大切にする人が増える中、最後のお別れのカタチも多様化しています。変わりゆく“ペット供養”を取材しました。 ペットはまさに“家族の一員”変わりつつある最期の見送り方 芝生の上を元気に走り回る犬たち。飼い主にとってペットとの暮らしは日常の一部です。（飼い主）「仕事の時とか家で癒されたりするので、すごく気持ちが荒んでいる時も癒しても