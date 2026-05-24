＜大相撲五月場所＞◇十四日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】行司が見せた驚きの身体能力前頭十一枚目・宇良（木瀬）が勢いに乗る前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）を突き落として昨年の九月場所以来となる二桁目の白星を挙げた一番は、土俵際で一気にスピードアップ。あわや行司が巻き込まれるひやりの場面で、行司が見せた驚異の身のこなしに「行司の身体能力すごい」「行司が牛若丸になってる」など驚きの声が相次いだ。立ち