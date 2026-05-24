川や用水路で見かけることもあり、おとなしく見える一方で、農作物への被害やインフラ破壊、さらには“水を介した感染症”のリスクも。知らないうちに身近へ広がったある外来生物の実態とは――。自然の中には、人間の命を脅かす“危険生物”が数多く存在しています。しかし、人類は太古の昔から、そうした脅威と向き合いながら生き延びてきました。鋭い牙や爪、猛毒など、それぞれ異なる武器を持つ生き物たちに対し、人はどう対処