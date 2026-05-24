◆米大リーグジャイアンツ―ホワイトソックス（２３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）村上宗隆内野手が所属するホワイトソックスが２３日（日本時間２４日）に敵地でジャイアンツと対戦。デーゲームの日差しと海沿い球場独特の風に振り回された。３―９で迎えた６回２死一塁でジ軍ディバースが高々と飛球を打ち上げた。最初は捕手が捕球する構えを見せたが、打球は流れて一塁と投手と捕手の中間地点