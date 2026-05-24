5月24日午前7時6分ごろ、東海地方で震度2の地震がありました。この地震による津波の心配はありません。静岡県内の震度は次の通りです。【震度１】浜松市浜名区浜松市天竜区袋井市震源地は岐阜県飛騨地方、震源の深さは10キロメートル、地震の規模はマグニチュード4.0と推定されます。