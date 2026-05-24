ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのブルワーズ戦に「1番・DH」で出場する。試合前には思わぬ“ハプニング”に遭遇する場面もあった。登板日に備え、グラウンドで約20分間、キャッチボールなどの調整を行った大谷。遠投の際、近くに小鳥が飛来。安全を考慮して見つめ合ったり、指を差したりして、優しく別の場所へと誘導することを試みたが、小鳥は“特等席”を離れず、結局は最後まで見守られな