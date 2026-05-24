アルビレックス新潟OBで、本紙評論家でもある成岡翔氏（41）が主催するイベント「TORIKAGO」が、デンカビッグスワンスタジアムで行われたリーグ最終節の愛媛戦前に行われた。練習メニューのトリカゴをルール化したもので、今回は来年3月の全国大会の新潟予選として開催され、エキシビションマッチにはダルムシュタット（ドイツ2部）に期限付き移籍中のMF秋山裕紀もゲスト参加。成岡氏は「楽しかった。競技化して五輪競技を目指