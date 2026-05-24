23日、呉ショウ燮氏がX（旧ツイッター）に投稿した画像（共同）【台北共同】台湾の総統諮問機関、国家安全会議の呉ショウ燮秘書長は23日、日本の南西諸島からフィリピンに延びる「第1列島線」の周辺で中国が艦船100隻以上を展開しているとX（旧ツイッター）に投稿した。「地域の平和と安定を脅かしている」と主張した。今月14、15日の米中首脳会談後の数日間にわたる状況だとして、地図もXに投稿した。艦船の種類など詳細は明