NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で存在感を増しているのが、藤堂高虎を演じる佳久創だ。筋骨隆々で武芸の達人。いつだって人のことを思い、バカがつくぐらいの正直者。こんなピュアな人間がいるのか、と思えるような人物を佳久が見事に演じている。 参考：吉岡里帆が丁寧に積み上げてきた“女狐”の過去と孤独『豊臣兄弟！』もキャリアの重要作に とりわけ物語が第2章に入った第18回「羽柴兄弟！」は、藤堂高虎のためのような