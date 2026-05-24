開催：2026.5.24 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 5 - 0 [マリナーズ] MLBの試合が24日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとマリナーズが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はスティーブン・コレック、対するマリナーズの先発投手はジョージ・カービーで試合は開始した。 1回裏、3番 ビンセント・パスクアンティノ 初球を打ってセカンドゴロ しかしセ