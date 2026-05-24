開催：2026.5.24 会場：ローンデポ・パーク 結果：[マーリンズ] 4 - 1 [メッツ] MLBの試合が24日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとメッツが対戦した。 マーリンズの先発投手はマックス・マイヤー、対するメッツの先発投手はフレディ・ペラルタで試合は開始した。 2回裏、7番 オーウェン・ケイシー 4球目を打ってライトへのタイムリーツー